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        Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın çarpışması sonucu Ankara istikametinde ulaşımda aksama yaşandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 2 tırın çarpışması sonucu Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 1,5 saat tek şeritten sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 02:53 Güncelleme: 13.01.2024 - 02:53
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        Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın çarpışması sonucu Ankara istikametinde ulaşımda aksama yaşandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 2 tırın çarpışması sonucu Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 1,5 saat tek şeritten sağlandı.

        Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden İlhan Külekcioğlu'nun kullandığı 38 ABL587 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri mevkisinde, Movlamberdi Aydogdyyew idaresindeki DB 4939 MR plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Külekcioğlu, çarpmanın etkisiyle ezilen tırın içinden kendi imkanlarıyla çıkarak sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

        Kaza nedeniyle Ankara istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

        Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucunda tırlar olay yerinden çekilerek ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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