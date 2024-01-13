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        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetre ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 14:59 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:03
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        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetre ölçüldü.

        Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında bulunan, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde kar yağışı iki gündür etkisini sürdürüyor. Yağışın ardından merkezde kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı.

        Kayak merkezine gelenler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yapma imkanı buluyor. Kartalkaya'da bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel ise tam doluluk oranıyla hizmet veriyor.

        Kayak merkezinde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, yağışla birlikte kar kalınlığının pistlerde 1,5 metreye yaklaştığını söyledi.

        Avcı, yerli ve yabancı tatilcilerin Kartalkaya'ya ilgi gösterdiğini belirterek, "Tatilcilerin tercihi Kartalkaya'dan yana. Güzel bir sezon geçiriyoruz." dedi.

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