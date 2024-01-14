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        Bolu'da rüzgarın devirdiği leylek yuvasının yerine yenisi yerleştirildi

        Bolu'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen leylek yuvasının yenisi, ekipler tarafından yerine yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 12:10 Güncelleme: 14.01.2024 - 12:14
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        Bolu'da rüzgarın devirdiği leylek yuvasının yerine yenisi yerleştirildi
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        Bolu'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen leylek yuvasının yenisi, ekipler tarafından yerine yerleştirildi.

        Merkeze bağlı Akçakavak köyünde elektrik direğindeki yuvanın şiddetli rüzgar nedeniyle yere düştüğünü gören yakındaki fabrika çalışanları, durumu iş insanı Haluk Işın'a anlattı.

        Bunun üzerine yeni bir yuva yapılarak, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile SEDAŞ ekiplerinden yardım istendi.

        Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık üç saat süren çalışmanın ardından leylek yuvasını direğe yerleştirildi.

        Bu arada gözlem yapılabilmesi için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yuvaya fotokapan da konuldu.

        Yeni yuvasına kavuşan leyleğin uzun süredir göç etmediği ve bölgede göçe katılmayan 3 leyleğin bulunduğu öğrenildi.

        Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mustafa Gözler, yaptığı açıklamada, hayvanların insanlar tarafından beslenmesinin yanı sıra iklim değişikliği nedeniyle de leyleklerin göçe katılmadığını ve böyle leyleklerin izlendiğini kaydetti.

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