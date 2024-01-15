Hava sıcaklığı eksi 10'u gören Bolu'da çeşmeler buz tuttu

Bolu'da hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesinin ardından kentteki çeşmeler dondu.

Gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşen kentin sokak ve caddelerindeki 67 çeşme buz tuttu.

Çeşmeler, belediye ekiplerinin pürmüzle yaptığı ısıtma işlemlerinin ardından yeniden kullanıma açıldı.

Yetkililer, cadde ve sokaklarda bulunan çeşmelerin donmaması için akşam saatlerinde açık bırakılmasını istedi.

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