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        Hava sıcaklığı eksi 10'u gören Bolu'da çeşmeler buz tuttu

        Bolu'da hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesinin ardından kentteki çeşmeler dondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:22 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:22
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        Hava sıcaklığı eksi 10'u gören Bolu'da çeşmeler buz tuttu
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        Bolu'da hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesinin ardından kentteki çeşmeler dondu.

        Gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşen kentin sokak ve caddelerindeki 67 çeşme buz tuttu.

        Çeşmeler, belediye ekiplerinin pürmüzle yaptığı ısıtma işlemlerinin ardından yeniden kullanıma açıldı.

        Yetkililer, cadde ve sokaklarda bulunan çeşmelerin donmaması için akşam saatlerinde açık bırakılmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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