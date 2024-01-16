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        Bolu'da balkondan düşen yaşlı adam öldü

        Bolu'da apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen 91 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:35 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:35
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        Bolu'da balkondan düşen yaşlı adam öldü
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        Bolu'da apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen 91 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak'ta 5 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairenin balkonundan bir kişinin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Mehmet Aydoğan'ın (91) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Alzheimer hastası olduğu belirtilen Aydoğan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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