Bolu'da balkondan düşen yaşlı adam öldü

Bolu'da apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen 91 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak'ta 5 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairenin balkonundan bir kişinin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Mehmet Aydoğan'ın (91) hayatını kaybettiği belirlendi.

Alzheimer hastası olduğu belirtilen Aydoğan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

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