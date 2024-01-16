Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak etkisini gösterdi.

Kara yolunun Bolu kesiminde yer alan Abant ve Seymenler ile Düzce geçişinde bulunan Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde gece başlayan sağanak aralıklarla devam etti.

Sağanak nedeniyle sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sağanağa karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de sağanak aralıklarla devam ediyor.