Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:02 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak etkisini gösterdi.

        Kara yolunun Bolu kesiminde yer alan Abant ve Seymenler ile Düzce geçişinde bulunan Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde gece başlayan sağanak aralıklarla devam etti.

        Sağanak nedeniyle sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

        Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sağanağa karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Öte yandan Bolu kent merkezinde de sağanak aralıklarla devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Kapalı ortamlara dikkat! Solunum yolu hastalıkları artıyor
        Kapalı ortamlara dikkat! Solunum yolu hastalıkları artıyor
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        Yanardağ tehlikesi bitti mi?
        Yanardağ tehlikesi bitti mi?
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        İran'dan Erbil'e saldırı
        İran'dan Erbil'e saldırı
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı!
        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı!
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var

        Benzer Haberler

        Seben elmasının üretimi 19 yılda yüzde 52 düştü
        Seben elmasının üretimi 19 yılda yüzde 52 düştü
        Bolu'da balkondan düşen yaşlı adam öldü
        Bolu'da balkondan düşen yaşlı adam öldü
        5 kilo Rusya lisanslı altınla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
        5 kilo Rusya lisanslı altınla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
        Bolu'da yurt dışı lisanslı 5 kilogram külçe altın ele geçirildi
        Bolu'da yurt dışı lisanslı 5 kilogram külçe altın ele geçirildi
        Hava sıcaklığı eksi 10'u gören Bolu'da çeşmeler buz tuttu
        Hava sıcaklığı eksi 10'u gören Bolu'da çeşmeler buz tuttu
        Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu
        Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu