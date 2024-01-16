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        Bolu'da yolcu otobüslerine yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması yapıldı

        Bolu'da yolcu otobüslerine yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:48 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:51
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        Bolu'da yolcu otobüslerine yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması yapıldı
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        Bolu'da yolcu otobüslerine yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

        Kış şartların yaşandığı kentte zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında trafik ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalışma yürüttü.

        Ekipler tarafından otobüslerin lastiklerinin diş derinlikleri ölçüldü, "kışlık lastik" ibaresi kontrol edildi.

        Ekipler, sürücü belgesi ve takograflardan hız kontrolü de yaptı.

        Öte yandan otobüs şoförü Remzi Arabacı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygulamaya alınan şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına ilişkin, gazetecilere, sistemin araçların hareketlerini anlık kontrol edebildiğini söyledi.

        Uygulamayla kazaların önüne geçilmesini umut ettiğini belirten Arabacı, sistemin yolculara da rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunduğunu kaydetti.

        Yolculardan Haluk Ertan ise güzel bir uygulamanın hayata geçirildiğini belirterek, memnun olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri

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