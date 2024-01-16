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        Boluspor, savunma oyuncusu İshak Karaoğul'u renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, savunma oyuncusu İshak Karaoğul ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 19:02 Güncelleme: 16.01.2024 - 19:02
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        Boluspor, savunma oyuncusu İshak Karaoğul'u renklerine bağladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, savunma oyuncusu İshak Karaoğul ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

        Kulübün açıklamasında, takım kadrosunu güçlendirmek için yapılan transfer çalışmaları kapsamında Türkgücü München'den 22 yaşındaki İshak Karaoğul ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, Almanya'nın Nürnberg şehrinde doğan İshak Karaoğul'un, futbola SG Quelle Fürth altyapısında başladığı, daha sonra Ingolstadt 04'e transfer olduğu bilgisi de verildi.

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