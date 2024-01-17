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        Bolu'ya 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi kazandırılacak

        AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, kente kazandırılacak 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin inşaatına bu yıl başlanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:59
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        Bolu'ya 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi kazandırılacak
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        AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, kente kazandırılacak 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin inşaatına bu yıl başlanacağını bildirdi.

        Coşkunyürek, yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2024 yılı yatırım programına alınan yeni hastane için 58 milyon 294 bin lira bütçe ayrıldığını, binanın yapımına bu yıl başlanacağını söyledi.

        Hastanenin yapımı konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü aktaran Coşkunyürek, "Sürecini yakından takip ettiğimiz ve yatırım programına aldırdığımız 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni ilimize kazandıracak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah bu yıl hastanemizin yapımına başlayacağız." diye konuştu.

        Coşkunyürek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakan Koca'ya teşekkür ederek, yeni hastanenin kente hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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