Bolu'ya 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi kazandırılacak AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, kente kazandırılacak 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin inşaatına bu yıl başlanacağını bildirdi.

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, kente kazandırılacak 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin inşaatına bu yıl başlanacağını bildirdi.

Coşkunyürek, yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2024 yılı yatırım programına alınan yeni hastane için 58 milyon 294 bin lira bütçe ayrıldığını, binanın yapımına bu yıl başlanacağını söyledi.

Hastanenin yapımı konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü aktaran Coşkunyürek, "Sürecini yakından takip ettiğimiz ve yatırım programına aldırdığımız 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni ilimize kazandıracak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah bu yıl hastanemizin yapımına başlayacağız." diye konuştu.

Coşkunyürek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakan Koca'ya teşekkür ederek, yeni hastanenin kente hayırlı olmasını diledi.