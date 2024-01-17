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        Bolu'da otoyolda devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:12 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:12
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        Bolu'da otoyolda devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Otoyolda Ankara istikametine seyreden A.G. idaresindeki 06 BN 1129 plakalı minibüs, Hamzabey köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile minibüste bulunan B.İ.A. yaralandı.

        Yaralılara sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Minibüs ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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