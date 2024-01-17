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        Hırsızlık şüphelisi 2 kişiye ev hapsi cezası verildi

        Bolu'da apartmandan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ev hapsi cezası aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:54 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:58
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        Hırsızlık şüphelisi 2 kişiye ev hapsi cezası verildi
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        Bolu'da apartmandan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ev hapsi cezası aldı.

        Sağlık Mahallesi'ndeki bir apartmanın deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, depodan aydınlatma malzemesi çalan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

        Ekiplerce gözaltına alınan zanlılar Ö.F.E. ve K.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Ö.F.E'ye 4, K.T'ye ise 1 ay ev hapsi cezası verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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