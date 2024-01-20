Bolu'da seyir halindeki cip yandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.

Ankara istikametinde seyreden D.D. idaresindeki 03 BS 191 plakalı cip, Avşar köyü mevkisinde motor kısmında yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.

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