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        Bolu'da seyir halindeki cip yandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 20.01.2024 - 16:23
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        Bolu'da seyir halindeki cip yandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.

        Ankara istikametinde seyreden D.D. idaresindeki 03 BS 191 plakalı cip, Avşar köyü mevkisinde motor kısmında yangın çıktı.

        Dumanları fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek yangına müdahale etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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