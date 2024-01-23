Gölcük Tabiat Parkı yarıyıl tatilinde ilgi görüyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen tabiat parkı, doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Tabiat parkı, yarıyıl tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyeler tarafından ilgi görüyor.

Günübirlikçi tatilciler, kar kalınlığının yer yer 10 santimetre olduğu alanlarda kızak, şambrel ve poşetlerle kayarak, buz tutan gölün çevresinde yürüyüş yaparak ve belirlenen yerlerde piknik yaparak vakit geçiriyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise tatilcileri, buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.