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        Boluspor, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:25 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:25
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        Boluspor, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Bolu ekibi, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleştiren antrenmanda, ısınma koşusunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

        Kırmızı beyazlı ekip, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        Boluspor ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 29 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da 11 Nisan Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Bolu ekibi, ligde 26 puanla 9. sırada yer alıyor.

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