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        Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 18:43 Güncelleme: 26.01.2024 - 19:01
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        Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

        Sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar, özellikle Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini artırdı.

        Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Trafik ekipleri de sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

        Öte yandan kar yağışı, kent merkezinde de aralıklarla devam ediyor.

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