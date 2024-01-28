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        Bolu Dağı ve Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı

        Abant Gölü Milli Parkı ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 11:31 Güncelleme: 28.01.2024 - 12:10
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        Bolu Dağı ve Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı
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        Abant Gölü Milli Parkı ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

        Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki milli parkta iki gündür aralıklarla kar yağışı sürüyor. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı Abant'ta bulunan gölün yüzeyinin bir kısmı buz tuttu.

        Parka gelen tatilciler, karla kaplanan ağaçların oluşturduğu manzarada yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi.

        Bu arada Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu güzergahındaki bölgelerde kar kalınlığı 25 santimetrenin üzerine çıktı.

        Dağın Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde kar etkisini sürdürürken, güzergahta bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşüyor.

        Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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