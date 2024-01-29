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        MHP Bolu Belediye Başkan adayı Durak'tan belediye personeline ziyaret

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, belediye personelini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:21 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:24
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        MHP Bolu Belediye Başkan adayı Durak'tan belediye personeline ziyaret
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, belediye personelini ziyaret etti.

        Durak, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan personelle buluştu.

        Seçilmesi halinde yapılacak hizmetlerden bahseden Durak, Bolu'yu daha güzel bir şehir haline getirmek için tüm belediye çalışanları ile gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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