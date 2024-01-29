MHP Bolu Belediye Başkan adayı Durak'tan belediye personeline ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, belediye personelini ziyaret etti.

Durak, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan personelle buluştu.

Seçilmesi halinde yapılacak hizmetlerden bahseden Durak, Bolu'yu daha güzel bir şehir haline getirmek için tüm belediye çalışanları ile gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.