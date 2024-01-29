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        Bolu'da tırda 5 milyon 150 bin boş makaron ele geçirildi

        Bolu'da bir tırda 5 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:05
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        Bolu'da tırda 5 milyon 150 bin boş makaron ele geçirildi
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        Bolu'da bir tırda 5 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesi, haksız kazanç ve rekabetin engellenerek vergi kaybının önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan tırda arama yaptı.

        Aramalarda, geçersiz bandrollü ve bandrolsüz olmak üzere 5 milyon 150 bin boş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen diğer şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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