Bolu'da kaçak silah operasyonu

Bolu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çeşitli silahlar ve fişekler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında durdurulan araçta arama yaptı.

Aramada, 65 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 25 adet 36 kalibre av tüfeği kartuşu, 2 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız yarı otomatik dipçikli tabanca ve av tüfeği kartuşu atabilen ruhsatsız toplu tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü S.E. (54), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla salıverildi.

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