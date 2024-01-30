Bolu'da bebek maması kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde bebek maması kutusuna gizlenmiş 1 kilo 64 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişindeki yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Asır"ın kullanıldığı aramada, aracın bagajında çuvalın içerisinde bulunan bebek maması kutusuna gizlenmiş 1 kilo 64 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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