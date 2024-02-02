Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor, orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior ile sözleşe imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:32 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor, orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior'ı transfer etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior ile sözleşe imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Romanya’nın Petrolul takımından transfer edilen Jefferson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, Brezilya'nın Campinas şehrinde doğan, futbola Figueirense takımında başlayan Jefferson'un, Fortaleza, Gaziantep FK, Moreirense ve Petrolul takımlarında forma giydiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        Bir hafta sıcak sonra yeniden soğuk
        Bir hafta sıcak sonra yeniden soğuk
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı

        Benzer Haberler

        Tanju Özcan, tartıştığı meclis üyesini salondan çıkarmayan zabıta müdürünü...
        Tanju Özcan, tartıştığı meclis üyesini salondan çıkarmayan zabıta müdürünü...
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, Bolu Medya Evi'ni ziyaret ett...
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, Bolu Medya Evi'ni ziyaret ett...
        Bolu'da yılkı atlarına yem bırakıldı
        Bolu'da yılkı atlarına yem bırakıldı
        İstanbul'da çatışmada yaralanan arkadaşlarını Bolu'da hastaneye götürünce y...
        İstanbul'da çatışmada yaralanan arkadaşlarını Bolu'da hastaneye götürünce y...
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, Alevi Kültür Derneği'ni ziyar...
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, Alevi Kültür Derneği'ni ziyar...
        Bolu'da trafik ekipleri yaya geçidi ve kavşaklarda geçiş üstünlüğü denetimi...
        Bolu'da trafik ekipleri yaya geçidi ve kavşaklarda geçiş üstünlüğü denetimi...