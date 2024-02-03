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        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 10:31 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:31
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        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

        Kar, kara yolunun Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde başladı.

        Sisin de etkili olduğu güzergahta sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.

        Karayolları ekipleri güzergahta tuzlama çalışması yürütürken, polis ekipleri ise ring halinde görev yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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