Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Karayolları ekipleri güzergahta tuzlama çalışması yürütürken, polis ekipleri ise ring halinde görev yapıyor.

Sisin de etkili olduğu güzergahta sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.

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