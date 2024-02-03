Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Borazanlar Mahallesi Efe Sokak'ta park halindeki S.Ç'ye ait otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.