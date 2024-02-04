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        Bolu'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        D-100 kara yolunun Bolu kesiminde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 17:21 Güncelleme: 04.02.2024 - 17:27
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        Bolu'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        D-100 kara yolunun Bolu kesiminde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Ramazan A. yönetimindeki 06 EFT 876 plakalı cip ile Mehmet Han Y. idaresindeki 54 YL 550 plakalı otomobil, Hayreddin Tokadi Hazretleri Türbesi kavşağında çarpıştı.

        Kazada yabancı uyruklu E.P. ile Sibel Y. ve Ayşenur D. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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