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        Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 23:20 Güncelleme: 04.02.2024 - 23:33
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        Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Aşağısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde seyreden T.Ü idaresindeki 14 ABT 55 plakalı otomobil ile karşı istikamette ilerleyen H.U.Y. kontrolündeki 06 CMK 387 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, H.U.Y ve aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        - Alkollü sürücü polis aracına binmemek için direndi

        Kaza yapan otomobil sürücülerinden T.Ü'nün alkollü olduğu ve daha önce de aynı nedenle ehliyetine el konulduğu belirlendi.

        Polis ekipleri tarafından karakola götürülmek istenen T.Ü. ve yanındakiler polis ekiplerine zorluk çıkarttı.

        Alkollü sürücünün arkadaşları ve yakınları polis ekiplerini engellemek isteyince arbede yaşandı.

        Bazı kişiler polise saldırmaya çalışırken, T.Ü. polis ekipleri tarafından uzun süren ikna çabasının ardından ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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