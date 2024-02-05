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        Bolu'da otomobilde çıkan yangın kar ve yangın tüpleriyle yapılan müdahaleyle söndürüldü

        Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın kar ve yangın tüpleriyle yapılan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:52 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:02
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        Bolu'da otomobilde çıkan yangın kar ve yangın tüpleriyle yapılan müdahaleyle söndürüldü
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        Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın kar ve yangın tüpleriyle yapılan müdahaleyle söndürüldü.

        Düzce'den kente hastaneye gelen 4 kişinin bulunduğu otomobilden, D-100 kara yolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde dumanlar çıkmaya başladı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, itfaiyeden yardım istedi.

        Bu sırada sürücü ve olayı görerek yardıma gelenler, alevlere müdahale etti. Bir kişi yol kenarındaki karları kürekle yanan yerlere attı, bazıları durdurdukları araçlardaki yangın söndürme tüplerini kullandı.

        Alevler büyümeden söndürülürken, itfaiye ekipleri kullanılamaz hale gelen araçta soğutma çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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