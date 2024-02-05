Bolu'da otomobilde çıkan yangın kar ve yangın tüpleriyle yapılan müdahaleyle söndürüldü

Bu sırada sürücü ve olayı görerek yardıma gelenler, alevlere müdahale etti. Bir kişi yol kenarındaki karları kürekle yanan yerlere attı, bazıları durdurdukları araçlardaki yangın söndürme tüplerini kullandı.

Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın kar ve yangın tüpleriyle yapılan müdahaleyle söndürüldü.

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