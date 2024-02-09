Bolu'da seyir halindeki tırda yangın çıktı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli kesiminde M.A. idaresindeki 33 ALE 303 plakalı tırın kabin ve motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırın motor ve kabin kısmında hasar oluştu.
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