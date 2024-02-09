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        Bolu'da seyir halindeki tırda yangın çıktı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 10:01 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:04
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        Bolu'da seyir halindeki tırda yangın çıktı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli kesiminde M.A. idaresindeki 33 ALE 303 plakalı tırın kabin ve motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırın motor ve kabin kısmında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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