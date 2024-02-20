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        Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı

        Bolu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:20 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:20
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        Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı
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        Bolu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında 1 yıldan 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlüyü yakaladı.

        İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 12 hükümlü cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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