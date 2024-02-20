Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında 1 yıldan 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlüyü yakaladı.

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