Gelecek Partisi Bolu il yönetimi istifa etti.

Gelecek Partisinin kurucu il başkanı olan Özkan Güneç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Güneç, paylaşımında, "Gördüğüm lüzum üzerine 3,5 yıl boyunca yürüttüğüm Gelecek Partisi Bolu kurucu il başkanlığından şu an devam etmekte olan il başkanı görevimden, il başkan yardımcılarım, il yönetimleri ve ilçe başkanları yönetimleri, gençlik kolları başkanları yönetimleri, kadın kolları başkanları yönetimleri ve üyelerimizle toplu halde istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katıldık. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ve partimizin her daim yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

MHP Bolu İl Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da Gelecek Partisi Bolu İl Yönetimi, Merkez İlçe ve tüm ilçe yönetimleri ile Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yönetimlerinin istifa ederek MHP'ye üye olduğu bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gelecek Partisi Bolu İl Başkanlığından istifa ederek MHP saflarına ana kademesi ile katılan Gelecek Partisi Bolu İl Başkanı Özkan Güneç'e, Merkez İlçe Başkanı Sefer Gülen'e, Gençlik Kolları Başkanı Utku Erişen'e, Kadın Kolları Başkanı Elif Aksu'ya teşekkür ederiz. Milliyetçi ülkücü hareket, inanmış kadrolarıyla gün geçtikçe büyüyerek çalışmalarına devam etmektedir."