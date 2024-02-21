AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol'dan "turizm rotası" açıklaması

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladıkları "turizm rotası" projesi sayesinde gelen her turistin kent merkezine uğrayacağını belirtti.

Seçim çalışması kapsamında Sümer Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Demirkol, yapacağı projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Demirkol, kentin turizm potansiyelini, saklı güzelliklerini tanıtmak ve turizme kazandırmak için çalıştıklarına değinerek, tarihi değerlere yönelik oluşturulacak rotayla her turistin kent merkezine uğrayacağını anlattı.

Geçen yıl Bolu'ya gelen 4 milyon turistin 1 milyonunun merkeze uğradığı bilgisini veren Demirkol, turizm şirketleri ve rehberlere nedenini sorduklarında, çarşıda otobüs park alanının bulunmadığı cevabını aldıklarını kaydetti.

Demirkol, Bolu'nun turizme hazır kent olması gerektiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Konaklar hazır değil. Bolu sokağın, kent müzen yok. Köroğlu heykeli satan yerin yok. Yani Bolu’ya ait hiçbir şeyimiz yok. Gölcük, Yedigöller, Abant, onları da Allah vermiş. Otobüsle gelseler karşılaşacakları tek şey trafik cezası, bu böyle olmaz. Şehir dinamizmini kaybetmiş, şehir dökülüyor. Döküldüğünü örtmek için de her yer ışıklandırılmış. Işıklandırmak şehrin döküntüsünü göstermemek için makyajdır."

Demirkol, oluşturulacak "turizm rotası" sayesinde bölgesel ekonominin canlanacağını da ifade etti.