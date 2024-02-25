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        Boluspor-Erzurumspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Erzurumspor'u 1-0 yenen Boluspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, futbolseverlere seyir açısından güzel bir maç izletemediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 18:22 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:22
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        Boluspor-Erzurumspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Erzurumspor'u 1-0 yenen Boluspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, futbolseverlere seyir açısından güzel bir maç izletemediklerini söyledi.

        Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendilerini yalınız bırakmayan taraftara teşekkür etti.

        Hem stat hem de ekranları başındaki futbolseverlerden özür dileyen Koşukavak, "Seyir açısından oyun yoktu sahada maalesef. Oynamak isteyen Boluspor vardı, sürekli topu üçüncü bölgeye vuran, düşen ikinci topları kapmaya çalışan Erzurumspor. Biz böyle bir oyunla karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk." diye konuştu.

        - Hakemlere eleştiri

        Koşukavak, maçı yöneten hakemin oyun konsantrasyonunun olmadığını ve oyunu yönetemediğini, idare ettiğini öne sürdü.

        Ülke futbolunun gelişmesi anlamında bunları söylemek zorunda olduğunu savunan Koşukavak, şöyle devam etti:

        "Bu kadar ekonomik yatırım yapılan futbol var bu ülkede. Üretemezsek, oynayamazsak... İlk yarı file taksak sahaya, ayak tenisi oynasak yeri vardı. Sürekli top havadaydı. Topun oyunda kalma süresi tahminde bulunursam 10 ile 15 dakika arasında. Bu acı bir şey. Bir tarafta oynamaya çalışan takım, diğer taraf tamamen oynatmamaya çalışıyor. Burada kimden yana dikkatli davranmamız ve yorum yapmamız lazım. Böyle genç hakem arkadaşların oyuna iyi yorumlar getirmesi gerekiyor. Maalesef bunu göremedik."

        - Erzurumspor cephesi

        Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise maçı yöneten hakemleri tebrik etti.

        Hakemlerin karşılaşmayı üst seviyede yönettikleri yorumunu yapan Kutlu, "Maçın temposunun yüksek olmasına katkı sağladılar. Hem saha duruşları hem de tavırları gerçekten ayrı bir tebriği hak ediyor. Dördüncü hakem de yan hakemler de dahil. Ben önlerini açık gördüm. İnşallah bu şekilde devam edip, üst liglerde maç yönetmeye başlarlar." şeklinde konuştu.

        Kutlu, müsabakanın çok yüksek tempoda geçtiğine değinerek, "Bu ligin üstünde bir maç oldu. Boluspor zaten önemli takım. Son haftalarda önemli çıkışı var. İyi hocaları var. Bizim takım da son 5 haftadır gol yemiyordu. Bizi defansif takım olarak görmeye başlamışlardı. Biz, bu ligin ön alan baskısını en iyi yapan takımlardan biriyiz. Bu maçta da ilk 45 dakikada ön alan baskısıyla girdiğimiz iki net gol pozisyonu var, değerlendiremedik." ifadesini kullandı.

        Boluspor'a duran top haricinde pozisyon vermediklerini anlatan Kutlu, "Bizim de iki duran toptan pozisyonumuz vardı. Boluspor değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Boluspor ve Yalçın Koşukavak'ı tebrik ediyorum. Özellikle kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Sezonun başından beri özveriyle mücadele ediyorlar. Bugün de aynı şekilde iyi futbol oynadılar. Nasip Boluspor'un kazanmasıymış." değerlendirmesinde bulundu.

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