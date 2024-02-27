Bolu'da yolcu otobüslerine yönelik emniyet kemeri denetimi
Bolu'nun Mengen ilçesinde yolcu otobüslerine yönelik emniyet kemeri denetimi yapıldı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde yolcu otobüslerine yönelik emniyet kemeri denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığının 2024-2027 Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde Ankara-Zonguldak kara yolunda uygulama yapan ekipler, yolcu otobüslerini kontrol noktalarında durdurdu.
Sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol eden ekipler, kurallara uyanlara çeşitli hediyeler verdi.
Jandarma ekipleri, araçtakilere trafik kuralları konusunda bilgi de verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.