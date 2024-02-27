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        Bolu'da yolcu otobüslerine yönelik emniyet kemeri denetimi

        Bolu'nun Mengen ilçesinde yolcu otobüslerine yönelik emniyet kemeri denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 12:10 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:25
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        Bolu'da yolcu otobüslerine yönelik emniyet kemeri denetimi
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde yolcu otobüslerine yönelik emniyet kemeri denetimi yapıldı.

        İçişleri Bakanlığının 2024-2027 Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde Ankara-Zonguldak kara yolunda uygulama yapan ekipler, yolcu otobüslerini kontrol noktalarında durdurdu.

        Sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol eden ekipler, kurallara uyanlara çeşitli hediyeler verdi.

        Jandarma ekipleri, araçtakilere trafik kuralları konusunda bilgi de verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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