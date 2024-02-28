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        MHP Bolu Belediye Başkan adayı Durak, antrenör ve sporcularla buluştu

        MHP Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, antrenör ve sporcularla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:49 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:49
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        MHP Bolu Belediye Başkan adayı Durak, antrenör ve sporcularla buluştu
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        MHP Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, antrenör ve sporcularla bir araya geldi.

        İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Durak, seçim çalışması kapsamında Karaçayır Kamp Eğitim Merkezi'nde görev yapan antrenör ve sporcuları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

        Amatör spor kulüplerinin gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlaması açısından çok değerli olduğunu aktaran Durak, "35 gencin olduğu amatör spor kulübüne gittim. Burada 4 şampiyon var; 3 Avrupa, bir de dünya şampiyonu. Bu ne demek? Tüm dünyayı ayağa kaldırıp İstiklal Marşı'nı okutturmuşlar." ifadesini kullandı.

        Durak, bu sporcuların ringde antrenman yapması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Halının üstünde çalışarak 4 defa dünyayı ayağa kaldırmışlar. Bunlara kaynak oluşturmamız gerekiyor. Belediye Kanununda da var. Ayni ve nakdi yardım yapabilirsin. 31 Mart'ta inşallah belediyeyi aldığımız zaman tüm sporcularımıza, gençlerimize sahip çıkacağız. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Mahallelerimizde spor faaliyetlerinin yapılacağı fiziki alanlar oluşturulacak ve mevcut alanlarda bakım onarım çalışmaları yapılarak daha uygun ve verimli şartlar altında spor faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayacağız."

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