Bolu'da çıkan yangında 3 katlı ahşap ev, samanlık ve ahır yandı

İlçeye bağlı Çepni köyünde Mehmet Kocaman'a ait 3 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek bitişikteki ahır ile Recep Tanrıkulu'ya ait samanlığa sıçradı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.