Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da çıkan yangında 3 katlı ahşap ev, samanlık ve ahır yandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 11:50 Güncelleme: 03.03.2024 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da çıkan yangında 3 katlı ahşap ev, samanlık ve ahır yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Çepni köyünde Mehmet Kocaman'a ait 3 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek bitişikteki ahır ile Recep Tanrıkulu'ya ait samanlığa sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Dev derbinin 11'leri!
        Dev derbinin 11'leri!
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        "Doğru ikame bile yetti"
        "Doğru ikame bile yetti"
        "Fenerbahçe deplasman seviyor"
        "Fenerbahçe deplasman seviyor"
        Kaza yapan otomobillerden biri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kaza yapan otomobillerden biri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Scholz'dan ses kaydı açıklaması
        Scholz'dan ses kaydı açıklaması
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!

        Benzer Haberler

        Bolu'da tatilcilerin taşındığı minibüs devrildi: 14 yaralı
        Bolu'da tatilcilerin taşındığı minibüs devrildi: 14 yaralı
        GÜNCELLEME - Bolu'da kayak merkezinden dönenleri taşıyan minibüsün devrilme...
        GÜNCELLEME - Bolu'da kayak merkezinden dönenleri taşıyan minibüsün devrilme...
        Bolu'da kayak merkezinden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14...
        Bolu'da kayak merkezinden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14...
        Abant, çiçek açan mor ve sarı çiğdemlerle renklendi
        Abant, çiçek açan mor ve sarı çiğdemlerle renklendi
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Yeniçağa'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Yeniçağa'da çıkan örtü yangını söndürüldü