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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, seçim çalışmalarını sürdürdü

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 23:16 Güncelleme: 07.03.2024 - 23:16
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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, seçim çalışmalarını sürdürdü
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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.

        Demirkol, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler ve kurum çalışanlarıyla bir araya gelen Demirkol, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

        Bolu için hazırlanan projelerin sağlıklı şekilde hayata geçebilmesi için her kurumun desteğinin önemine değinen Demirkol, "Projelerin gerçekleşmesi için kurumların işbirliği çok önemli. Sağlık İl Müdürlüğü görevimde de bunu gördük. Belediye ve tüm kurumların gerektiğinde aynı masa etrafında durabilmesi önemli. Üst kademesinden alt kademesine herkes birbirine rahatça gidip gelebilmeli. Herkes verici olmalı. Diğer türlü şehir maalesef her geçen gün ivme kaybediyor." ifadelerini kullandı.

        Demirkol, şehre değer katacak projelerle Türkiye Yüzyılına hazır olduklarını kaydetti.

        Daha sonra daha sonra Yukarısoku Mahallesi'nde bulunan fabrikaları ziyaret eden Demirkol, işverenler ve çalışanlarla bir araya geldi.

        Demirkol, üretim ve ihracata katkı sağlayan firmaları ziyaret ederek emekçilerle buluşmak istediklerini belirterek, büyümeyi ve güçlenmeyi birlikte gerçekleştireceklerini vurguladı.

        Yukarısoku Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda vatandaşlarla bir araya gelen Demirkol, projelerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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