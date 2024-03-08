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        Devlet Su İşleri, 21 yılda Bolu'ya 7 milyar liralık yatırım yaptı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bolu'da refah düzeyinin artması için son 21 yılda, 7 milyar 8 milyon lira yatırım yaptıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:46 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:57
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        Devlet Su İşleri, 21 yılda Bolu'ya 7 milyar liralık yatırım yaptı
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bolu'da refah düzeyinin artması için son 21 yılda, 7 milyar 8 milyon lira yatırım yaptıklarını bildirdi.

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin 'su vatandır' anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü, işletmeye aldığı baraj ve göletlerle 183 milyar metreküp su depolama kapasitesi geliştirdiğini belirtti.

        Tamamlanan projelerle 71 milyon dekar arazinin sulamaya açıldığını, yaklaşık 2 milyon hektar alanın taşkınlardan korunduğunu bildiren Balta, hizmete alınan içme suyu tesisleriyle, yıllık 5,2 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edildiğini kaydetti.

        Balta, Bolu'da yaptıkları çalışmalara değinerek, "Son 21 yılda Bolu'da inşa ettiğimiz 2 sulama tesisi ile 8 bin 340 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Bolu'da refah düzeyinin artması için son 21 yılda, 61 adet tesis ile 7 milyar 8 milyon lira yatırım yapıldı. Bolu'da son 21 yılda 3 baraj ve 1 gölet inşa ettik ve böylece 246 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık." ifadeleri kullanıldı.

        Balta, Bolu'da yapımı devam eden barajla, 14 bin 835 hektar tarımsal arazinin daha sulama suyuna kavuşturulmasının hedeflendiğini bildirdi.

        Taşkın koruma, toplulaştırma ve HES projelerine ilişkin bilgi paylaşan Balta, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Tamamlanan 44 adet taşkın koruma tesisi ile Bolu şehir merkezi, 46 adet yerleşim yeri ve 1350 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında ise Bolu'da 2 adet işin tamamlanarak, toplam 26 bin 500 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldı. 73 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Bolu'da son 21 yılda 7 adet HES tesisi işletmeye alındı. Bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 1 milyar 124 milyon lira katkı sunuyoruz. Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 4 adet HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 124 bin 970 hanenin enerji ihtiyacını Bolu'da kurulu HES'lerle karşılıyoruz."

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