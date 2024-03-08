Köylü kadınların iş yükünü 8 Mart dolayısıyla Kızılay gönüllüleri aldı

Türk Kızılay Bolu Şubesi'nin gönüllü kadınları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için köylü hemcinslerine günlük işlerinde yardımcı oldu.

Merkeze bağlı Çukurören köyünü ziyaret eden Türk Kızılay gönüllüleri, kadınlara karanfil verdi.

Köylü kadınların gününü kutlayan gönüllüler, ayağından rahatsızlık geçiren Huri Öztürk'ün (64) evinde ve bahçesinde süpürgelerle temizlik yaptı.

Tavuklara yem veren, kümesten yumurta toplayan ve ahırdaki ineklerin bakımını yapan gönüllüler, bir gün de olsa köylü kadınların yükünü hafifletmenin sevincini yaşadı.

Türk Kızılay Bolu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ünsal Toylan, bugün yardımlaşma ve dayanışma duygularının ön plana çıktığını söyledi.

Anadolu'nun kadim topraklarında mücadele eden, sevgi, şefkat ve emek dolu yüreğiyle her zorluğun üstesinden gelen kadınların gününü kutlayan Toylan, "Bugün köyde oturan emekçi kadınlarımızı ziyaret ederek bu anlamlı günde gönüllerini, dualarını aldık." dedi.