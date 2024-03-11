Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol'dan emeklilere destek sözü:

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, emeklilere dini bayramlarda 5 bin lira maddi destek sağlayacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:06 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol'dan emeklilere destek sözü:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, emeklilere dini bayramlarda 5 bin lira maddi destek sağlayacaklarını belirtti.

        Demirkol, Karamanlı Mahallesi'ndeki seçim ofisini ziyaret ederek, kadınlara karanfil hediye etti ve sorunlarını dinledi.

        Bolu için 14 mega olmak üzere toplam 101 projeyi Bolu halkının beğenisine ve takdire sunduklarını anlatan Demirkol, proje tanıtımını çok güzel ve coşkulu katılım ile gerçekleştirdiklerini, Bolu'nun en büyük kapalı spor salonunu dolduran hemşehrilerine teşekkür ettiğini söyledi.

        Demirkol, projeleriyle her kesime hitap etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bunlardan bir tanesi de emeklilere verdiğimiz müjdeydi. Onlara iki büyük müjde verdik. Bunlardan bir tanesi dini bayramlarda 5'er bin lira ikramiyeyi, ihtiyaç sahibi emeklilerimize biz Bolu Belediyesi olarak taahhüt ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her iki dini bayramda emeklilerimize ikramiye veriyor. Biz de iki bayramda iki ikramiye ile de onların bütçelerine katkı sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

        Ayrıca tüm yaşlıların durumlarına göre, evlatları, çocukları, torunları olanların evdeki durumlarına göre de su faturaları dahil olmak üzere belediye sosyal tesislerinde, restoranlarında yine belediyenin tüm imkanlarından da indirimli, bazılarından da ücretsiz faydalandırmayı planladıklarını kaydederek, "65 yaş üstüne ulaşım ücretsiz. 65 yaş altına da ihtiyaç sahibi emeklilerimiz için hak sahiplerine biz para ödeyerek, onların ulaşım yolunu da kolaylaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Demirkol, belediyenin kendi gücünün yanı sıra kurumlarla işbirliği, merkezi hükümetin uyumu ile projelerin hayata geçirileceğini vurgulayarak, "Stadyumumuzun Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'tan sözünü aldık." dedi.

        Bu hafta kente Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın geleceğini, onlardan da Bolu için çeşitli müjdeler alacaklarını aktaran Demirkol, ramazan ayının da tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada Fitch rüzgarı
        Borsada Fitch rüzgarı
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İTO Başkanı'ndan İstanbul Park açıklaması
        İTO Başkanı'ndan İstanbul Park açıklaması
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Önce ödül sonra parti!
        Önce ödül sonra parti!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!
        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu
        Kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu

        Benzer Haberler

        Mengen'de "Şehitlere Saygı ve Doğa Yürüyüşü" gerçekleştirildi
        Mengen'de "Şehitlere Saygı ve Doğa Yürüyüşü" gerçekleştirildi
        Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda ziyaretçilerini ağırlıyor
        Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda ziyaretçilerini ağırlıyor
        Emekli sınıf öğretmeni, marangoz dedesinden öğrendikleriyle ahşap maketler...
        Emekli sınıf öğretmeni, marangoz dedesinden öğrendikleriyle ahşap maketler...
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol 101 projesini anlattı:
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol 101 projesini anlattı:
        Bolulu alpagut sporcuları, Türkiye şampiyonasında 6 madalya kazandı
        Bolulu alpagut sporcuları, Türkiye şampiyonasında 6 madalya kazandı