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        Bolu'da çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        Bolu'da çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 09:58 Güncelleme: 12.03.2024 - 10:04
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        Bolu'da çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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        Bolu'da çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Akpınar Mahallesi Yayla Sokak'ta epilepsi hastası Adem (70) ile eşi Nimet T'nin (69) yaşadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 2 ahşap eve sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangında dumandan etkilenen Adem ve Nimet T. çifti ambulansta tedavi edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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