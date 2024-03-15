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        Bolu'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü

        Bolu'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlıkta hasar oluştu, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 14:39 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:39
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        Bolu'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü
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        Bolu'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlıkta hasar oluştu, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Alıçören köyü Çaydurt mevkisinde Rıdvan Özcan'a ait 3 katlı evin yanındaki ardiyede bulunan kalorifer kazanında yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın ardiyenin bitişiğindeki ahır ve samanlık ile 3 katlı eve sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Bölgede bulunan çimento fabrikasının itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

        Yangında, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, evde ise hasar oluştu. Ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan da yangında telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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