Bolu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dayıoğlu ve Bahçelievler mahallelerinde yaşanan evlerden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, araştırmalar sonucu kimliği belirlenen şüpheli takibe aldı.
Şüpheli H.M, ekiplerce suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin 3 evden çaldığı yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyaları, polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.
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