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        Bolu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:27 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:27
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        Bolu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dayıoğlu ve Bahçelievler mahallelerinde yaşanan evlerden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

        Ekipler, araştırmalar sonucu kimliği belirlenen şüpheli takibe aldı.

        Şüpheli H.M, ekiplerce suçüstü yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan şüphelinin 3 evden çaldığı yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyaları, polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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