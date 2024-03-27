AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, Bakan Uraloğlu'nun ziyaretini değerlendirdi

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun kentteki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim çalışması kapsamında Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti yapan Demirkol, AA muhabirine, Bolu'da inceleme ve ziyaretlerde bulunan Bakan Uraloğlu'ndan kente yönelik yatırımlar için sözler alındığını, talep ettikleri 101 proje içerisinde en önemlilerinden biri olan battı çıktılar talebini yerinde gördüğünü anlattı.

Daha önce sayaçların konulduğu 14 kilometrelik yolda 12 kavşağın bulunduğunu, bunlardan 8'inin sinyalize olduğunu aktaran Demirkol, güzergahtan geçen araç sayısı değerlendirildiğinde talebin yerinde görüldüğünü söyledi.

Demirkol, en önemli battı çıktıların organize sanayi, sanayi, Gölyüzü ve üniversite kavşağında olduğunu aktararak, "Sayın Bakanımız da bunların yapılacağını sözünü verdi. Çalışmalara başlandığını, sadece battı çıktı değil 14 kilometrelik mesafe içinde genel çözümleri de buna ilave edeceklerini ifade ettiler. Bu müjde için kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu. Bakan Uraloğlu'ndan, Anadolu Otoyolu'ndan geçen ağır tonajlı tırların şehre girmeden sanayi bölgesine rahatça ulaşmaları konusunda da talepte bulunduklarına değinen Demirkol, "Bu projeyle ilgili de Bakan Uraloğlu'ndan çalışmaların tamamlanması için söz aldık. Orada modern bir tır parkı talebimizde yine projelerimiz arasında vardı. Modern tır parkı sözümü de almış olduk." şeklinde konuştu.

Demirkol, vatandaşlar takdir ettiği takdirde seçimden sonrada projelerin en hızlı ve güzel şekilde yürümesi için gayret göstereceklerinden bahsederek, samimiyet ve heyecanlarına ortak olan Bolu halkına teşekkür etti. Gönüllüler, teşkilat ve vatandaşlarla samimiyet üzerine kurulu bir sürecin yürütüldüğünü vurgulayan Demirkol, huzur, güven, proje ve yatırım dörtlüsünün Bolu'nun en önemli ihtiyacı olduğunu kaydetti. Demirkol, İl Sağlık Müdürlüğü görevinde iken vatandaşlara kapısının ve telefonlarının 24 saat açık olduğunu vurgulayarak, "Ben tüm vatandaşlarımızın samimiyetle kucaklaştıkları, bizi de kucakladıkları bu süreçte gidişatı ve seçim sonucunu çok olumlu görüyorum. Tabii ki, 31 Martta seçim sonuçları tecelli edecek. Vatandaşımızın vereceği karar başımızın üzerinde. Fakat sokakta görmüş olduğumuz coşku, hissettiğimiz heyecan, bizi çok mutlu ediyor. Biz, her geçen gün yükselen ivmemizle, çalışma gayretimizle, teşkilat ve gönüllülerimizle 31 Mart'ta sandıktan Bolu'nun kazanacağı sonucun çıkacağına eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Boluspor'un hesabına 5 milyon yattı" Demirkol, Gençlik ve Spor Bakanlığından Boluspor için istenen 5 milyon liranın kulübün hesabına yattığını bildiren Demirkol, Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak'ın, "Bolu Belediyesinden Boluspor'a delikli kuruş bile gelmedi" şeklinde ifadelerde bulunduğunu söyledi. Demirkol, "Belediye veremediği gibi organize de edemedi. Boluspor'un 6-7 yıllık süre içerisinde alacaklarını topluca, hem de daha düşük miktarda alıp, bunu Boluspor'a iyilik gibi anlatıyor. Boluspor'un parasını alıp da Boluspor'a dağıtmış gibi göstermenin nasıl aymazlık olduğu ortada. Boluspor'a bu sürede bir delikli kuruş bile vermediğini kulüp başkanı Abak ifade etti. Bakanlıktan Bolu Valiliğine gelen 5 milyon lira bugün itibariyle Boluspor'un hesabına yattı." ifadesini kullandı.