AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, mal varlığını açıkladı

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, mal varlığını açıkladı.

İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Demirkol, internet platformları üzerinden yayınlanan bir programa katılarak ilde görev yapan yerel basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bolu'da 8 yıl İl Sağlık Müdürlüğü görevinde bulunduğunu ve başhekimlik yaptığını aktaran Demirkol, İl Sağlık Müdürüyken lojmanda oturduğunu, bir dönem de anne ve babasıyla Yeniçağa ilçesinde ikamet ettiğini anlattı.

Demirkol, çocuklarının, aile ile dede ve nine kültürüyle büyümesi için 2 yıl işe Yeniçağa minibüsleriyle gidip geldiğini, bunu Bolu terminalindeki herkesin bildiğini belirtti.