Mudurnu'da evde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Büyükcami Mahallesi'nde Şaban G'ye ait iki katlı evde yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.
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