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        Mudurnu'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:19 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:20
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        Mudurnu'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Büyükcami Mahallesi'nde Şaban G'ye ait iki katlı evde yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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