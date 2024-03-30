"Baharın müjdecisi" leylekler, Bolu'ya gelmeye başladı
Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Bolu'daki yuvalarına dönüşe geçti.
Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Bolu'daki yuvalarına dönüşe geçti.
"Baharın müjdecisi" olarak bilinen leylekler, Aktaş Mahallesi'nde elektrik direğinde bulunan yuvalarına döndü.
Soğuk bölgelerden Bolu'ya göç eden leyleklerin, dağılan yuvalarını toparladığı görüldü.
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