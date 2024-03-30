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        Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan tırın neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde lastiği patlayan tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 14:16 Güncelleme: 30.03.2024 - 14:16
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        Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan tırın neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde lastiği patlayan tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Otoyolun Çaydurt mevkisinde İstanbul istikametine seyreden Reşit K. idaresindeki 27 AON 281 plakalı tırın lastiği patladı.

        Durumu fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek yardım istedi. Bu sırada Gökhan G. yönetimindeki 41 VS 995 plakalı kamyon, park halindeki tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Yaralı sürücü, sağlık personelinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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