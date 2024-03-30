Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan tırın neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı

Durumu fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek yardım istedi. Bu sırada Gökhan G. yönetimindeki 41 VS 995 plakalı kamyon, park halindeki tıra arkadan çarptı.

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