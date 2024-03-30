Bolu'da oy kullanılacak okullar seçime hazır

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, seçim süresince 589 binada oy kullanılacağı, polis ve jandarmadan oluşan toplam 1785 personelin görev yapacağı bildirildi.

Sakarya İlköğretim Okulu'nda görevliler tarafından teslim alınan sandık ve seçim paravanları sınıflarda belirlenen yerlere yerleştirildi. Okul ve sınıf girişlerine de sandık numaralarının bulunduğu yönlendirme yazıları asıldı.

İl ve İlçe Seçim Kurulu görevlileri tarafından sabah saatlerinde sandıklar okullara getirildi.

Kentte, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda seçimler için hazırlık yapıldı.

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