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        Bolu'da oy kullanılacak okullar seçime hazır

        Bolu'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 16:17 Güncelleme: 30.03.2024 - 16:17
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        Bolu'da oy kullanılacak okullar seçime hazır
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        Bolu'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

        Kentte, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda seçimler için hazırlık yapıldı.

        İl ve İlçe Seçim Kurulu görevlileri tarafından sabah saatlerinde sandıklar okullara getirildi.

        Sakarya İlköğretim Okulu'nda görevliler tarafından teslim alınan sandık ve seçim paravanları sınıflarda belirlenen yerlere yerleştirildi. Okul ve sınıf girişlerine de sandık numaralarının bulunduğu yönlendirme yazıları asıldı.

        Bolu genelinde 1061 sandıkta 239 bin 169 seçmen oy kullanacak.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, seçim süresince 589 binada oy kullanılacağı, polis ve jandarmadan oluşan toplam 1785 personelin görev yapacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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