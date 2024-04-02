Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor-Gençlerbirliği maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Boluspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, kalan maçları kazanmak istediklerini, tekrar play-off yarışına dahil olmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 20:58 Güncelleme: 02.04.2024 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor-Gençlerbirliği maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Boluspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, kalan maçları kazanmak istediklerini, tekrar play-off yarışına dahil olmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

        Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oynadıkları karşılaşmanın play-off içinde olmak isteyen her iki takım için de önemli olduğunu kaydetti.

        Kendilerinin play-off içinde kalmak, Gençlerbirliği'nin de play-off yarışına girmek için sahaya çıktığını anlatan Koşukavak, "İlk yarı itibarıyla iki takım da çok baskın oyun oynamadı. Rakip orta sahayı kalabalık tutup biraz daha kontratak geçiş hücumu oynama düşüncesiyle pozisyondaydı, duruşları oydu. Bize çok oynamaya müsaade ettiler. Aslında topu getirdik rakip kaleye kadar, skoru yapamadık. Tabii sonra ikinci yarı işler değişti. Rakip yarı alanda oynarken bir geçiş hücumundan gol yedik. Arkadan da bir taç atışından top kaybıyla gol yedik. Kolay kaybettik. Bu kadar kolay kaybetmememiz gerekiyordu." diye konuştu.

        Koşukavak, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak bu mağlubiyeti telafi etmenin yollarını arayacaklarını vurgulayarak, "Kalan maçlarda oyuncularımla beraber kazanmak, tekrar yarışa (play-off) dahil olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Şu anda play-off barajının altına düştük. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Gençlerbirliği cephesi

        Aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise Boluspor'un A Milli Takım'a uzanan kariyerinde değerinin paha biçilemez olduğunu dile getirdi.

        Duran top organizasyonlarına önem veren Boluspor'un çok gol atma becerisine sahip olduğuna işaret eden Kaloğlu, "Ben de birkaç tane değişik oyuncuyu değişik mevkilerde düşündüm. Bunda da başarılı olduk açıkçası. Oyunun içinde planını değiştiren bir rakibe karşı biz de hazırlıklıydık. Bir B planımız, C planımız da vardı. Burada gelip Boluspor gibi güçlü bir takımı yenmek kolay değildi. Bunu başardık." değerlendirmesinde bulundu.

        Takım olarak iyi bir ivme yakaladıklarına değinen Kaloğlu, "Haftalardır iyi oynuyoruz, kazanıyoruz, iyi havamız var. Süper Lig'i de sonuna kadar zorlayacağız. Boluspor Kulübüne de Süper Lig yolunda başarılar dilerim. Biz de gelişerek, maç kazanarak devam edeceğiz Süper Lig yolunda." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        Yolculara kötü davranan şoförün ehliyetine el konuldu
        Yolculara kötü davranan şoförün ehliyetine el konuldu
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Gazze'ye gönderilen yardımlar geri döndü
        Gazze'ye gönderilen yardımlar geri döndü
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kanguruların kesesi nasıl oluştu?
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kanguruların kesesi nasıl oluştu?
        Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır atık kurallarına uymayana yaptırım
        Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır atık kurallarına uymayana yaptırım
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Boluspor – Gençlerbirliği: 1-2
        Boluspor – Gençlerbirliği: 1-2
        Mudurnu'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hasar oluştu
        Mudurnu'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hasar oluştu
        Bolu Gerede'de seçim sonucuna itiraz edildi
        Bolu Gerede'de seçim sonucuna itiraz edildi
        CHP'li Özcan: Değişimin ilk ateşini yakan ben olduğum için kendimle gurur d...
        CHP'li Özcan: Değişimin ilk ateşini yakan ben olduğum için kendimle gurur d...
        Bolu'da ilçe belediye başkan adayı aldığı 3 oyla Türkiye tarihine geçti
        Bolu'da ilçe belediye başkan adayı aldığı 3 oyla Türkiye tarihine geçti