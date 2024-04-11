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        Bolu'da çocuk parkında çıkan yangına kundaklama şüphesiyle soruşturma

        Bolu'da çocuk parkında çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 14:04 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:04
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        Bolu'da çocuk parkında çıkan yangına kundaklama şüphesiyle soruşturma
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        Bolu'da çocuk parkında çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

        Çıkınlar Mahallesi 1361 Sokak'ta bulunan parkta gece saatlerinde yangın çıktı.

        Yangını söndüren itfaiye ekipleri, belediye yetkililerine parktaki oyun aletlerinin kundaklanmış olabileceğini değerlendirdiklerini bildirdi.

        Bu ihtimali değerlendiren belediye yetkilileri, konunun araştırılması için polis ekiplerine ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen belediye ekipleri, polisin bölgede çalışma yapmasının ardından yanan oyun aletlerini kaldırdı.

        Öte yandan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve İtfaiye Müdürü Hüseyin Kazlı da parka gelerek incelemede bulundu.

        Özdemir, gazetecilere, yangınla ilgili ilk fotoğrafların kendisine ulaştığında çok şaşırdığını söyledi.

        İtfaiye yetkililerinin yaptığı ilk tespitleri değerlendiren Özdemir, "İtfaiye yetkililerimiz bu parkın bu şekilde bir vatandaş eliyle odun yakması, çıra yakması gibi sebepten yanmasının imkansız olduğunu söylediler. Burası özellikle kundaklanmış. Yani nasıl yapılmış? Bu oyun parkına yanıcı bir madde, büyük bir ihtimalle benzin dökülerek tamamının yanması sağlanmış. Oyun grubundan hiçbir eser kalmamış, tamamı yanmış." diye konuştu.

        Yangınla ilgili rapor tutulduğunu aktaran Özdemir, "Emniyetimiz de gerekli araştırmaları yapacak. Kimlerin yaktığı ortaya çıkacak." dedi.

        Özdemir, polis ekiplerinin çalışmasının ardından parktaki zarar gören oyun aletlerinin yerine yenilerinin yerleştirileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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