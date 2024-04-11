Bolu'da parkı kundakladığı iddiasıyla yakalanan zanlıya adli kontrol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çıkınlar Mahallesi'ndeki parkta oyun aletlerinin kundaklanmasıyla ilgili çalışma kapsamında kamera kayıtlarından eylemi E.S'nin (18) yaptığını tespit etti.

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